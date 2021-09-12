В Xiaomi не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму

В китайской Xiaomi опровергли блокировку своих смартфонов на территории Крыма, говорится на официальной странице российского представительства компании в Facebook.

В пятницу появилась информация, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в регионах, попавших под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма. Отмечалось, что смартфоны, которые были активированы в других регионах, а потом ввезены в Крым, или перепрошиты, избежали блокировки.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что не получали подобной информации, а в случае жалоб от пользователей будет проведена проверка.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi", - сказано в комментарии Xiaomi.

Официальной информации по поводу блокировки и каких-то пояснений в компании пока не дали.