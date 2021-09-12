Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время встречи с полицейскими и пожарными Нью-Йорка в годовщину терактов 11 сентября.

"О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой", - отметил Трамп, отвечая просьбу прокомментировать его политические планы. По словам экс-президента, он знает, что будет делать, но пока не может об этом рассказать из-за законов о финансировании кампании. При этом Трамп выразил уверенность, что сторонники будут счастливы, узнав о его решении, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. По его словам, до этого события еще очень далеко, но к данной идее республиканец относится "более чем серьезно". Бывший президент США также назвал интересной идею побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.