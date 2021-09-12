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Умерла участница легендарного поп-дуэта Baccara Мария Мендиола

Новости
    12.09.2021, 20:12
Текст:   Олег Усков

11 сентября на 70-м году жизни скончалась Мария Мендиола, вокалистка в высшей степени популярного в конце 70-х / начале 80-х испанского поп-дуэта Baccara. Сообщение об этом появилось сегодня на официальных аккаунтах проекта в Сети.

Будущий Baccara (сорт роз, он же - на лого коллектива) появился после знакомства Мендиолы и Майте Матеос на гастролях балета испанского телевидения. Дебют новой группы состоялся на сцене ночного клуба. Причем изначально их союз назывался Venus и занимался перепевками шлягеров Донны Саммер, ABBA и Boney M.

Далее была судьбоносная встреча с немецким продюсером Ральфом Соя и автором песен Франком Досталем, написавшим главные хиты дуэта - Yes Sir, I Can Boogie, Sorry, I'm a Lady и трек Parlez-vous français?, с которым в 78-м коллектив представлял на "Евровидении" Люксембург (7-е место). 

В 1977-м вышла первая пластинка группы - Baccara, ставшая дважды "платиновой". Через год - Light My Fire. В 1979-м - Colours и в 1981-м - провальный Bad Boys (на почве разногласий с Мендиолой с Baccara отказались работать их золотоносные продюсеры).

В том же году проект со скандалом распался, и его участницы не общались после тридцать лет. Соя остался на стороне Матеос, тем породив два предприятия - Baccara feat. Mayte Mateos и Baccara feat. Maria Mendiola. Группы выпустили по несколько синглов, причем дела Мендиолы шли настолько бледно, что она ушла из музыки и стала работать преподавателем аэробики. В то время как Матеос в попытках вернуть былую славу сменила десять партнерш - и всё без толку.

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