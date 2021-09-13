Эксперт рассказал, почему в Испании ждут российских туристов

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, говорится в заявлении оперативного штаба. Но пока туроператоры не могу предложить туры в эту страну. Сейчас поездки в Испанию - это не туристский продукт, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.

"Тем не менее в Испании очень ждут российских туристов, - рассказал Михаил Смышляев, испанист, автор книги "Испания. В дурмане без риохи". - Конечно, по очевидным причинам намного больше туристов приезжает из стран Евросоюза, но наш турист ценен тем, что он путешествует всей семьей, оставляет больше денег, закупается сувенирами, алкоголем и "запрещенкой", ведет активную культурную жизнь и ходит в хорошие рестораны. Российский турист в Испании не едет на all inclusive, он едет по индивидуальной программе, оставляя больше денег. По некоторой информации, российский турист тратит во время своего пребывания в Испании больше, чем любой другой европеец".

Испания прямо или косвенно живет за счет туризма. В предпандемийном 2019 году страна побила рекорд доходов от зарубежного туризма, которые составили 71,2 миллиарда евро, согласно Банку Испании. В том же году в одну только Каталонию прибыло 795 тысяч российских туристов, которые оставили в этой свободолюбивой провинции более 1160 миллионов евро.

Напомним, что с 21 сентября авиасообщение будет также восстановлено с Ираком, Кенией и Словакией.