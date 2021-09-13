На форуме в Сочи обсудят перспективы беспилотного транспорта

Перспективы запуска беспилотных транспортных систем от Санкт-Петербурга до Урала по международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай" обсудят на международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", сообщили в госкомпании "Автодор". Госкомпания проводит форум уже в седьмой раз.

В частности, будут обсуждаться вопросы запуска беспилотного транспорта по трассе М-12. Участие в деловой программе примут представители правительства России, Минтранса и Минстроя, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД РФ.

На площадке форума также запланирована выставка, на которой производители представят наработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.

Международный форум пройдет с 13 по 15 сентября 2021 года в Сочи.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года госкомпания "Автодор" реализует проект трассы М-12 Москва - Казань. Эта автомагистраль вместе действующими трассами М-11 "Нева" (Москва - Санкт-Петербург) и ЦКАД в Московской области, которые находятся в доверительном управлении госкомпании, обеспечит безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России от Балтики до Урала.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года поставил задачу форсировать строительство скоростной магистрали М-12 Москва - Казань, более того - продлить ее до Екатеринбурга.