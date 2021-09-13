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13.09.2021 21:03
Рубрика: Происшествия

Проводившему дезинсекцию в "Магните" изберут меру пресечения 14 сентября

Текст: Владислав Куликов

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому по делу об отравлении арбузом в Москве бабушки и внучки. Как сообщает ТАСС, обращение следствия должно поступить в Пресненский суд Москвы. Напомним, Следственный комитет подозревает, что возможным виновником трагедии стал сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" и нарушил правила. Из-за этого яд мог попасть на продукты.

Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию

Как уточняет агентство, задержанный пока находится на допросе. "Ночь он проведет в изоляторе временного содержания", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия.

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