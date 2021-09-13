Задержан подозреваемый по делу о смерти отравившихся бабушки и внучки

"В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине... В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, следователи столичного подразделения СК с участием сотрудников Роспотребнадзора провели осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты питания, изъяли финансово-хозяйственную документацию, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды.

"С участием специалистов проведены осмотры квартир дома на Совхозной улице, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия. В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине", - сообщила Юлия Иванова.

Как передает ТАСС, ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в арбузе из "Магнита", которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции. Напомним, в минувший четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине. СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы.