Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке L-410 окажут помощь

В Иркутской области семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 будет оказана помощь. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона, уточнив, что решение о размере выплат будет принято в понедельник.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье в 18.15 мск. Самолет совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, включая двух пилотов. Четверо - два члена экипажа и два пассажира погибли, 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Детей в самолете не было.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта").