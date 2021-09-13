Три человека находятся в реанимации после крушения L-410 в Иркутской области

Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства области.

Всего в стационаре 11 человек. Трое в тяжелом состоянии, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные - средней, одна пациентка ушла домой, уточнили в пресс-службе. Отмечается также, что борт санавиации с министром здравоохранения региона и командой медиков приземлился в селе Казачинском.

Самолет L-410, летевший из Иркутска в село Казачинское, совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта назначения. Пилотам пришлось уйти на второй круг, во время выполнения которого и случилась авария. При посадке машина развалилась. На борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров. Погибли 4 человека.

На месте крушения работают спасатели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.