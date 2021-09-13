В Иркутской области 15 сентября объявлено днем траура

Среда, 15 сентября, в Иркутской области объявлена днем траура по погибшим при аварии самолета L-410 на севере региона. Такое заявление сделал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, при жесткой посадке самолета в районе поселка Казачинское погибли 4 человека - три пассажира и пилот.

Губернатор сообщил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Родным погибших - 1 миллион рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тысяч рублей, тем, чье состояние оценивается как средней тяжести, - 250 тысяч рублей, пострадавшим, получившим легкие травмы, - 100 тысяч рублей.