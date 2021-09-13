В МЧС подтвердили гибель четырех человек при аварии самолета L-410

По уточненным данным ГУ МЧС России по Иркутской области, из 16 человек, находившихся на борту самолета L-410, совершившим жесткую посадку рядом с поселком Казачинское Иркутской области, четверо погибли.

Остальные 12 получили различные травмы и были переданы медикам. Сейчас 11 человек остаются в стационаре - трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие повреждения. Состояние остальных медики оценивают как средней степени тяжести. Одна пассажирка ушла домой.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в Казачинском утром в понедельник приземлился борт санавиации - врачи областного центра осмотрят тяжелых пациентов и примут решение о возможности их транспортировки в Иркутск. Семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"), возбужденного СКР, продолжается.