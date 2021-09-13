Симферополь зачистят от неэстетичной наружной рекламы

Администрация Симферополя перестала согласовывать новые точки и плоскости для размещения наружной рекламы. Мораторий будет действовать до разработки и принятия городским советом нового нормативного акта, регламентирующего единый стиль фасадов зданий. Об этом заявил мэр Симферополя Валентин Демидов, объявив войну "визуальному шуму".

- Необходимо разработать правовой акт, регламентирующий единую концепцию общего цветового решения застройки улиц, устанавливающий паспорта внешнего вида фасадов, - отметил Демидов. - Департаменту архитектуры и градостроительства поручено подготовить регламенты, нормативные акты - как должна выглядеть реклама и как она должна проходить согласование. До этого момента прекращаем все согласования. Нужно максимально быстро разработать эти нормативные инструменты.

Ранее о намерении сократить в восемь раз число рекламных щитов и билбордов - с 800 до 103 - заявила мэр курортной Ялты Янина Павленко. Новую схему размещения наружных рекламных конструкций уже утвердил горсовет.

В другом крупнейшем городе полуострова - Севастополе - власти занялись унификацией наружной рекламы и внешнего облика фасадов еще в 2019 году. Насчитав 1200 объектов наружной рекламы, правительство определило 350 мест для легального размещения билбордов, ситилайтов, ситибордов и рекламы другого формата.