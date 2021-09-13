В Ростове суд арестовал соучредителя одного из закрытых оптовых рынков

Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в отношении одного из соучредителей закрытого весной оптового рынка. Предприниматель стал одним из фигурантов по делу бывшего главы администрации Аксайского района, подозреваемого в организации преступного сообщества и ряде других преступлений.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, подозреваемый заключен под стражу сроком на один месяц и двое суток.

Напомним, что в апреле правоохранительные органы провели на оптовых рынках под Ростовом-на-Дону "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз" и "Строительный", "Овощной" специальную операцию, в которой участвовало 3500 человек.

В отношении бывшего главы администрации Аксайского района, а также еще шести человек возбуждено уголовное дело о подозрении в создании преступного сообщества, контрабанде и незаконном предпринимательстве. Часть фигурантов задержана, а несколько человек объявлены в федеральный розыск.