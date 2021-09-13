Володин рассказал о законопроектах из повестки новой Госдумы

Госдума в "межсезонье" продолжает работать: депутаты провели уже третье после завершения весенней сессии заседание думского Совета. Ведь новый созыв после выборов должен приступить к работе без раскачки, чтобы важные социальные инициативы были рассмотрены оперативно, уверен председатель ГД Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов", - выразил уверенность спикер в своем Telegram-канале по итогам заседания. Дело в том, что и после окончания сессии думская база продолжает заполняться, и над законопроектами работают профильные комитеты. А для инициатив совместного ведения процедура сложнее - они требуют предварительного обсуждения.

Совет, как сообщил Володин, направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совфед, Счетную и Общественную палаты. "В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября, - добавил он. - В противном случае - такая возможность будет только к концу года".

"В целом за три дополнительных заседания Совета Думы нам удалось рассмотреть и направить в работу 157 законопроектов", - рассказал спикер.

Среди принятых к рассмотрению Госдумой - 18 социально значимых инициатив. Один из ключевых законопроектов подготовлен по поручению президента - он вводит запрет на списание по долгам единовременных социальных выплат.

"Одновременно будет усилена защита средств господдержки от списания по исполнительному производству, - отметил Володин. - Речь идет не только о разовых выплатах, но и обо всех видах социальной помощи, в том числе - новых пособиях беременным женщинам, находящимся в трудном положении".

Другим законопроектом, который рассмотрел думский совет, предлагается разрешить родителям детей-инвалидов старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации. "В настоящее время такая возможность есть только у родителей детей в возрасте до четырех лет, - напомнил председатель ГД. - Это важное решение - семьи, где растет ребенок с ограниченными возможностями, и так несут значительные дополнительные расходы. А если ему нужно лечение, да еще и в другом городе, плата за проживание в стационаре или аренду жилья рядом с больницей может стать и вовсе неподъемной".

Спикер также обратил внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Так, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч - для должностных лиц и до 30 тысяч - для юрлиц.