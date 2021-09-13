Вышел трейлер сайфай-триллера "Предупреждение" со звездой "Злого"

В интернете опубликован трейлер канадско-американского фантастического триллера "Предупреждение" режиссёра-дебютантки Агаты Александр от студии Lionsgate.

Фильм рассказывает о глобальной техногенной катастрофе в недалёком будущем.

В ролях: Томас Джейн, Аннабелль Уоллис ("Острые козырьки", только что вышедшее "Злое" Джеймса Вана), Элис Ив, Алекс Петтифер, Кайли Банбери, Патрик Шварценеггер, Руперт Эверетт.

Мировая премьера - 22 октября. О российской пока данных нет.