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Вышел трейлер сайфай-триллера "Предупреждение" со звездой "Злого"

Новости
    13.09.2021, 19:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies

В интернете опубликован трейлер канадско-американского фантастического триллера "Предупреждение" режиссёра-дебютантки Агаты Александр от студии Lionsgate.

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер "Нулевого контакта" с Энтони Хопкинсом

Фильм рассказывает о глобальной техногенной катастрофе в недалёком будущем.

В ролях: Томас Джейн, Аннабелль Уоллис ("Острые козырьки", только что вышедшее "Злое" Джеймса Вана), Элис Ив, Алекс Петтифер, Кайли Банбери, Патрик Шварценеггер, Руперт Эверетт.

Мировая премьера - 22 октября. О российской пока данных нет.

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