Что в кино: Серебренников, победитель ММКФ, хоррор Джеймса Вана

На этой неделе в кино - фильм Серебренникова из конкурсной программы Каннского фестиваля, победитель ММКФ-2020, возвращение Джеймса Вана к корням, трагедия ярославского "Локомотива".

"Петровы в гриппе"

Экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" (литературные премии "НОС" и "Нацбест") ездила на Каннский фестиваль, но пролетела мимо главных наград, получив только приз за операторскую работу (и то, и другое - вполне заслуженно).

Герои - ничем (на первый взгляд) не примечательная семья из трёх человек с неброской фамилией. Все трое поочерёдно болеют и по-разному переживают лихорадку. Несмотря на внешнюю заурядность, Петровы - семья всё же своеобразная. Во-первых, формально распавшаяся (что, однако, не мешает бывшим супругам время от времени сожительствовать). Во-вторых, у (бывшей) жены Нурлынисы (Чулпан Хаматова) есть довольно зловещий секрет. В-третьих, и Петров-старший - "не подарок".

И вот колесит Петров-старший по предновогоднему Екатеринбургу рубежа тысячелетий в гриппозном бреду и алкогольном угаре. Сначала - в набитом сумасшедшими и вопящими согражданами автобусе, потом - в катафалке под "Гражданскую оборону" в компании с трупом и навязчивым приятелем - то ли считающим себя, то ли действительно являющимся Аидом (Юрий Колокольников). А вокруг то сгущается, то чуть-чуть на время рассредоточивается русская хтонь. Последняя - любимый режиссёром Серебренниковым объект для живописания, чем он с упоением и занимается. Попутно усиливая и визуализируя мрачные элементы, в книге присутствовавшие лишь намёками или отсутствовавшие вовсе.

В эпизодах - куча популярных артистов (Тимофей Трибунцев, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Александр Ильин, Иван Дорн) и всякие забавные камео - от Шиша Брянского до Хаски. Поклонники Серебренникова и серебренниковщины, несомненно, будут в восторге. Собственно, они уже.

"Блокадный дневник"

Мы уже многократно писали об этом фильме, напишем ещё раз: взяв "Золотого Святого Георгия" на ММКФ-2020, он только сейчас добрался до широкого проката. Картина Андрея Зайцева, автора "14+", основана на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и "Блокадной книге" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Речь идёт о самом тяжёлом периоде блокады Ленинграда, и Зайцев показывает со всей откровенностью, при этом не обращаясь к вульгарному натурализму. Очень тяжёлая и визуально мощная работа. Рецензия - здесь.

"Злое"

Фото: kinopoisk.ru

Корифей фильмов ужасов Джеймс Ван в своё время запустил сразу несколько культовых жанровых франшиз - "Пилу", "Астрал" и "Заклятье". Теперь он за своими разросшимися детищами наблюдает в основном с позиции продюсера, а режиссёрские навыки в последнее время применяет в супергеройской линейке про Аквамена. Но вот выкроил время, чтобы тряхнуть стариной и снял олдскульный хоррор "Злое". По такому Вану мы соскучились.

Мэдисон (Аннабелль Уоллис из "Острых козырьков" и двух фильмов про куклу Аннабель) теряет ребёнка от мужа-абьюзера, который вскоре гибнет при жутких и загадочных обстоятельствах. Девушку посещают кошмарные видения кровавых убийств, и они, похоже, вполне реальны. Героиня решает выяснить, в чём дело, и приходит к очень малоприятному открытию.

Не то чтобы разгадка содержательно отличалась особой оригинальностью, но реализовано это со вкусом, искренней любовью к кровавому эпатажу и определённой изобретательностью: поклонники Кроненберга оценят, а кому-то наверняка привидятся неожиданные аналогии с South Park и с "Гарри Поттером". Так или иначе, возвращение Джеймса в родной терновый куст старого доброго детективного хоррора, пусть и под знаком модного сейчас феминизма, определённо удалось.

"Дом на другой стороне"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один хоррор в списке премьер недели - поскромнее. Здесь тоже в центре внимания - молодая вдова (Ребекка Холл из "Города воров"). И уход её супруга также отмечен печатью тайны: ни с того ни с сего он покончил с собой довольно брутальным способом. Оставшись одна, женщина разбирает вещи возлюбленного и узнаёт, что в его жизни были кое-какие тёмные пятна. А то и целые чёрные дыры. И интрижка на стороне - самое безобидное из предположений. Вдобавок какая-то необъяснимая чертовщина в опустевшем доме начинается, мешая сосредоточиться на расследовании. Не самый скверный жанровый образец, хотя и несколько подзатянутый. На любителя, но любитель найдётся.

"Отчаянные аферистки"

Фото: kinopoisk.ru

Парочка дамочек среднего возраста от скуки и жажды самореализации (героине Кристен Белл,в частности, позарез нужно доказать невнимательному мужу-налоговику, что она способна не только тарелки мыть) разрабатывают мошенническую схему. Вдаваться в подробности не будем, но смысл её сводится к массовому жульническому использованию скидочных купонов. На подозрительную активность обращает внимание охранник местного супермаркета (Пол Уолтер Хаузер из "Дела Ричарда Джуэлла" и "Круэллы") - тоже изнывающий от тоски и комплексов неудачник. Объединив усилия с сотрудником службы безопасности почты (Винс Вон), он пытается вывести злодеек, нагревших компании на миллионы, на чистую воду. Возможности причудливого тандема Хаузера и Вона явно используются не в полную силу, так как шутки, прописанные в сценарии, увы, не лучшего качества. За женской частью каста наблюдать ещё менее интересно, а мотивационный пафос на фоне очевидного риска протагонисток получить реальный срок выглядит сомнительно.

"Три мушкетёра"

Фото: kinopoisk.ru

Те, кто вырос в России и других странах СНГ в девяностых, наверняка хорошо помнят "Д'Артаньгава и трёх псов-мушкетёров". Теперь испанско-японское многосерийное аниме, впервые вышедшее ещё в 1981-м, обзавелось современным полнометражным ремейком. И, как можно было увидеть ещё по трейлеру, порадовать ностальгирующую публику бедненькая 3D-анимация сможет едва ли. Сплошное расстройство.

Также в кино: фильм о гибели хоккеистов ярославского "Локомотива" в авиакатастрофе "Небесная команда", триллер с Павлом Прилучным "Соври мне правду", детектив с Панкратовым-Чёрным "Японский Бог", российско-норвежская копродукция "Навстречу мечте", британская драма "Уолден, или Жизнь в лесу", франко-бельгийский мультфильм "Вокруг света за 80 дней", анимационный сборник "МУЛЬТ в кино 130. Лето прошло, а мульты остались".

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.