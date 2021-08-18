Вышел российский трейлер "Петровых в гриппе"

В Сети опубликован официальный российский прокатный трейлер "Петровых в гриппе" Кирилла Серебренникова.

Картина, основанная на романе-бестселлере Алексея Сальникова, вошла в конкурс минувшего Каннского фестиваля и получила приз за лучшую операторскую работу.

В центре сюжета - екатеринбургская семья Сальниковых, болеющая гриппом. Дальнейший сюжет пересказывать затруднительно. Отметим лишь, что сам писатель похвалил ленту, заявив, что она отражает дух его книги, передаёт ТАСС.

В ролях: Семён Серзин ("Человек из Подольска"), Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Серебряные коньки"), Иван Дорн, Александр Ильин-мл. ("Интерны", "Изображая жертву"), Ольга Воронина, Тимофей Трибунцев.

В российском прокате - с 9 сентября.

Международный трейлер - здесь.