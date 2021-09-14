"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра

Парламентарии от партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. По статистике, он касается каждого третьего россиянина. О внесении документа сообщила пресс-служба партии. Законопроект подготовили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, глава фракции Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Согласно нынешним нормам, ТО обязателен для машин, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет. По словам Турчака, с просьбами об его отмене к законодателям обращались жители страны.

В случае принятия закона автовладельцы смогут отправлять машины на техосмотр по своему желанию. Как подчеркнул Андрей Турчак, процедура должна быть добровольной только для физических лиц. ТО будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Согласно пояснительной записке, легковые автомобили и мотоциклы с техническими неисправностями редко попадают в ДТП - вероятность этого оценивается как очень низкая. Конечно, при условии наличия ОСАГО, уточняют в партии.

При этом коммерческий транспорт по-прежнему будет обязательно отправляться на ТО. Это, кстати, предусматривает Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает соответствующий законопроект "Единой России". По его оценке, его принятие освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней и порой неэффективной процедуры.

В ЕР напомнили, что вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет.