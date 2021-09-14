Geely начала поставки электрокаров Geometry C в Беларусь и Израиль

Компания Geely сообщила о начале поставок электрокара Geometry C в Израиль и Беларусь, откуда поступило более двух тысяч заказов. Пока в страны ввозят автомобили китайской сборки.

Электрический хэтч Geometry C был представлен в мае 2020 года. Это модель компакт-класса длиной 4432 мм и колёсной базой 2700 мм. Двигатель мощностью 204 л.с. и 310 Нм установлен на передней оси.

В Китае предлагается несколько вариантов Geometry C с аккумуляторами разной ёмкости. В Беларусь и Израиль поставляются версии с автономностью 460 км по циклу WLTP.

В компании заявили, что хэтч адаптирован как с жаркому климату Израиля, так и к холодным зимам, которые случаются в Беларуси.

Geometry C планировали начать выпускать в Беларуси на "БелДжи", о чём рассказывал директор завода по выпуску машин китайской марки Геннадий Свидерский. В этом году на предприятии хотели собрать пилотную партию моделей на электротяге.

Фото: Пресс-служба Geely.