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14.09.2021 17:24
Рубрика: Легковые авто

Geely начала поставки электрокаров Geometry C в Беларусь и Израиль

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Компания Geely сообщила о начале поставок электрокара Geometry C в Израиль и Беларусь, откуда поступило более двух тысяч заказов. Пока в страны ввозят автомобили китайской сборки.

Фото: instagram.com/geely.su/
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Электрический хэтч Geometry C был представлен в мае 2020 года. Это модель компакт-класса длиной 4432 мм и колёсной базой 2700 мм. Двигатель мощностью 204 л.с. и 310 Нм установлен на передней оси.

В Китае предлагается несколько вариантов Geometry C с аккумуляторами разной ёмкости. В Беларусь и Израиль поставляются версии с автономностью 460 км по циклу WLTP.

В компании заявили, что хэтч адаптирован как с жаркому климату Израиля, так и к холодным зимам, которые случаются в Беларуси.

Geometry C планировали начать выпускать в Беларуси на "БелДжи", о чём рассказывал директор завода по выпуску машин китайской марки Геннадий Свидерский. В этом году на предприятии хотели собрать пилотную партию моделей на электротяге.

Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.
#Geely