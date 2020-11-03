Geely готовится к выпуску новых моделей в Беларуси. Их привезут в Россию

Генеральный директор завода "БелДжи" Геннадий Свидерский рассказал, какие новинки встанут на конвейер предприятия в следующем году. Некоторые из них будут поставляться на российский рынок.

По словам Свидерского, в марте 2021 года планируется закончить модернизацию конвейера "БелДжи" для начала выпуска Geely Atlas Pro, который выйдет на рынки Беларуси и России следующим летом. Ранее "РГ" сообщала, что в нашей стране Geely Atlas Pro будет продаваться с турбомотором Volvo и 4х4.

Вслед за Atlas Pro должно стартовать производство переднеприводного хэтчбека Geely GS, оснащённого бензиновым двигателем 1.8 литра мощностью 133 л.с.

"БелДжи" также готовится освоить производство электромобилей. С марта специалисты предприятия проводят тесты хэтчбека Geely Geometry A. "Надеемся, в первом квартале 2021-го завершить все процессы по изучению и адаптации электрокаров, чтобы предложить их в июне, цитирует портал av.by гендиректора завода. - Мы хотим, чтобы автомобиль стоил 30 000 долларов в розницу. Да, в следующем году на заводе действительно планируется собрать партию из тысячи машин на электротяге. Скорее всего, это будет хэтчбек Geometry C, более поздняя модель. Что касается электромобилей, то пока мы ориентируемся лишь на белорусский рынок".

Последней новинкой Geely в России в этом году станет кросс-купе Tugella - конкурент Renault Arkana и Haval F7x. К нам привезут версии с самым мощным мотором и 8-ступенчатым "автоматом".