К чему приведет сложившийся дефицит чипов в автопроме

Несмотря на то, что экономика начала восстанавливаться после ударов пандемии, ряд отраслей претерпевает спад производства. В их числе - основные производители микросхем для автопрома, которые сократили объемы выпускаемой продукции и не смогли вернуться к прежним показателям.

В этом году проблемы из-за поставок комплектующих для электроники испытывают ключевые автопроизводители. В их числе - Toyota, Ford, Honda, General Motors, Renault и другие крупнейшие игроки рынка, пишет aif.ru. Российские заводы также ощутили на себе нехватку чипов.

Чтобы вовсе не останавливать конвейер, производители приняли решение выпускать супербазовые комплектации автомобилей, лишенные ключевых опций. В каких электронных системах используются управляющие микросхемы? Современный автомобиль нельзя представить без таких важнейших функций как ABS, ESP, электронный блок управления двигателем или мультимедиа-системы. И везде нужны чипы.

Производители работают по системе предзаказов. И сейчас время ожидания микросхем для ряда систем может достигать полутора лет.

Уже сейчас Минпромторг и Евразийская экономическая комиссия приняли решение допустить выпуск автомобилей без кнопок аварийной сигнализации ЭРА-ГЛОНАСС. Исключением является спецтехника, общественный транспорт и прочая техника, требующая особого контроля. А вот легковые машины, грузовики и другие автомобили могут выпускаться без них. По мере поступления готовых приборов они будут устанавливаться на машины в рамках отзывных кампаний. Но когда это будет - никто сказать не может.

"АвтоВАЗ", помимо систем ЭРА-ГЛОНАСС, занялся выпуском Granta, Vesta и Xray без мультируля и магнитолы. Есть вероятность, что осенью на рынке появится вариант Granta без кондиционера и ABS с электронным распределением тормозных сил. Стартовая цена такого автомобиля заметно снизится.

Как долго продлится кризис комплектующих - никто не знает. В планах автопроизводителей - не только переориентация на супербазовые комплектации, но и остановки конвейера. Есть вероятность, что кризис отрасли может продлиться до 2023 года.

Производители электроники пытаются решать свои проблемы и запускают программы, реанимирующие производства. Например, тайваньский поставщик полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) смог увеличить на треть выпуск полупроводников в первой половине 2021 года по сравнению с предыдущими 6 месяцами. У компании есть планы открыть новые производства. Однако это процесс небыстрый.