Минск: Что стало известно о кандидатуре на пост председателя ФХБ

Уже через четыре дня после отставки Дмитрия Баскова с поста председателя Федерации хоккея Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что на это вакантное кресло подобрана достойная кандидатура. Об этом глава государства сообщил 14 сентября на встрече с бывшим руководителем Федерации, который назначен членом верхней палаты национального парламента по президентской квоте, передает пресс-служба президента.

"Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь", - посоветовал своему визави Лукашенко.

Характеризуя кандидатуру возможного главы ФХБ, президент кратко уточнил, что "он великий спортсмен, но не хоккеист". "Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь", - добавил глава государства, дав возможность любителям хоккея самостоятельно строить прогнозы и выдвигать предположения.