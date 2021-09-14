Песков сообщил об абсолютном здоровье Путина

Президент, несмотря на то, что в его окружении есть случаи заболевания коронавирусом, абсолютно здоров, но ушел на самоизоляцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент абсолютно здоров", - сказал Песков. На вопрос, сдал ли Владимир Путин тест на коронавирус и отрицательный ли он, последовал ответ: "Безусловно, да".

Владимир Путин сообщил по телефону таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону, что, к сожалению, были выявлены случаи заболевания коронавирусом в его окружении и фактически он контактный, поэтому должен занимать ответственную позицию и не подвергать опасности здоровье своих коллег в Душанбе, объявил Песков. Поэтому президент примет участие в заседаниях лидеров ОДКБ и в ШОС и совместном саммите этих двух организаций дистанционно. Двусторонние встречи на полях саммитов отложены до следующей оказии, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Сейчас Путин работает из Ново-Огарево. "Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента", - ответил журналистам Песков. "Самоизоляция не влияет непосредственно на работу президента, но сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но это не влияет на их интенсивность - Владимир Путин продолжает свою деятельность в режиме видеоконференции", - пояснил он. "Нет необходимости в особых протоколах, в данном случае ничего не меняется", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, был ли у Путина контакт с одним человеком или речь идет о многих заболевших, Песков сказал, что это несколько человек. Он не знает, были ли они привиты. "Медики делают свою работу, это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время", - пояснил он. "Вакцина гарантированно защищает от тяжелого течения, но случаи заболевания, тем не менее, возможны", - напомнил представителям прессы Песков.

На вопрос о том, почему президент накануне проводил личные встречи, пресс-секретарь главы государства пояснил, что переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом произошли еще до принятия решения о необходимости самоизоляции, накануне. Также Путин принимал участие в церемонии награждения спортсменов, общался с паралимпийцами, побывал на полигоне, где наблюдал за учениями, напомнил он. "После этого было принято решение, что все-таки какое-то время надо быть на самоизоляции", - уточнил Песков.

"Ничего здесь нелогичного нет, - объяснил пресс-секретарь президента. - Он встретился с Асадом не в конце дня, это было в начале рабочего дня. А остальное - по мере того как врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры - тогда в соответствии с рекомендациями специалистов было принято решение". "На тот момент еще продолжались исследования врачей", - добавил Песков. "Ничье здоровье опасности не подвергалось", - заключил он.