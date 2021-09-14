Проект об отмене ТО для владельцев легковушек и мотоциклов внесен в Думу

В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц. Инициатором его разработки выступила "Единая Россия". Инициативу одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Турчак, Андрей Кутепов, а также депутаты Сергей Неверов и Евгений Москвичев. Согласно тексту документа в закон о техосмотре в статью 15 вносятся новые части. Так, часть 7 гласит, что легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру за исключением случаев, предусмотренных законом о регистрации транспорта.

В закон о регистрации транспорта также вносится поправка. В перечень документов, необходимых для регистрации добавляется диагностическая карта, срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек. Но только в случае постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования, если его примут в таком виде. Накануне глава правительства Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров поддержит этот законопроект.

С 1 марта следующего года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Ими вводится штраф 2 тысячи рублей за отсутствие действующей диагностической карты. Но вносить изменения в КоАП в связи с этими поправками не придется. Дело в том, что КоАП будет карать за "управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта". А установленный порядок, по сути, освобождает владельцев легковушек и мототранспорта от обязанности оформлять диагностическую карту.

В связи с этим с 1 марта штрафовать за отсутствие техосмотра в автоматическом режиме будут только владельцев автобусов, грузовиков и такси, а также владельцев пикапов. Да, тем, у кого в собственности Volkswagen Amarok, Toyota Tundra или даже Mitsubishi L200, Toyota Hilux, или Nissan Navara, придется проходить обязательный техосмотр в сроки, установленные законом о техосмотре. Ведь они считаются грузовыми автомобилями.