СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова

Правоохранители задержали стрелявшего в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова. Им оказался 18-летний молодой человек. В настоящее время он уже задержан и допрошен сотрудниками полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник в центре Москвы - в Позднухова стреляли из травматического оружия на площади Тверская застава. И хотя сам потерпевший отказался писать заявление, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Максимальная наказание по нему составляет семь лет лишения свободы.