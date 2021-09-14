Двух пострадавших при драке в колонии Амурска выписали из больницы

Двое осужденных, которые получили травмы во время массовой драки в колонии Амурска, выписаны из медицинского учреждения.

Как сообщили ТАСС в минздраве Хабаровского края, третий пострадавший по-прежнему остается в больнице Комсомольска-на-Амуре. После перенесенной операции его состояние улучшилось. Мужчина лежит в отдельной палате под охраной.

Напомним, 5 сентября в исправительной колонии № 14 в Амурске произошел конфликт между группой осужденных, переросший в драку. Во время инцидента два человека погибли, четверо пострадали. В больницу доставили троих.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).