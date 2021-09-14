Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов

Строительство высокоскоростных дорог позволит сократить время в пути от границы с Финляндией на севере до Севастополя на юге до 16-17 часов, сказал гендиректор ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Из-за проблем с перевозкой, которая есть в любом бизнесе, сдерживается рост экономики, - констатировал Петушенко. - Как только мы создаем скоростную сеть дорог, жизнь и экономика региона, где они построены, развиваются". По его словам, экономический эффект заключается в экономии времени в пути при доставке грузов и передвижении людей.

Расчетный вклад в ВВП страны строящейся трассы М-12 как российской части транспортного коридора "Европа - Западный Китай" составит почти 2,5 трлн рублей до 2050 года, сообщил Петушенко. По данным ГК "Автодор", время в пути от границы с Финляндией в Ленинградской области до границы с Казахстаном под Оренбургом сократится на 12 часов. Внутренний грузооборот на 2,4 тысячи км пути составит до 70 млн тонн в год. За сутки по трассе проедут как минимум 25 тысяч автомобилей.

Транспортный каркас, состоящий из дорог с севера на юг - от Петербурга до Крыма, с запада на восток - от границы с Финляндией до Урала и юго-восточной хорды, соединяющей Урал с Кавказом и Крымом, позволит удовлетворить потребность в коммуникациях, решит проблему региональных дорог, не отвечающих современным требованиям и ограничивающих развитие экономики страны, заключил Петушенко.

Дорога от Москвы до Казани будет завершена до конца 2023 года, до Екатеринбурга - еще через год, добавил Петушенко. По его словам, темпы создания дороги очень высокие, со времен СССР такие проекты никто не реализовывал. Два главных риска: рост цен на материалы, выводящие стоимость работ за пределы утвержденной экспертизой сметы, и проблемы с трудовыми ресурсами. Больше никаких причин для промедления строительства глава "Автодора" не видит.