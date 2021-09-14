Музыкант Владимир Бурдин после выхода из комы начал дышать самостоятельно

Музыкант и поэт Владимир Бурдин продолжает находиться в тяжелом состоянии в реанимации больницы Екатеринбурга, но сегодня он начал дышать самостоятельно.

О здоровье рокера каждый день сообщает его брат Тимофей Бурдин в соцсети "ВКонтакте". На сегодня состояние музыканта уже лучше, хотя врачи говорят, что болеть он будет еще долго. Из положительных моментов - дышит Владимир уже сам, он в сознании.

Как уточнил "РГ" Тимофей, неизвестно, отключили ли Владимира от аппарата ИВЛ или он дышит сам, но в маске.

- Они же вообще очень лаконично в реанимации все сообщают. У них, видимо, звонков хватает в этот выделенный час, - сказал он.

В один из предыдущих дней Тимофей рассказал, что у Владимира начало медленно расправляться легкое, что говорит о позитивных изменениях. Коронавирус так и не был подтвержден.

Напомним, 27 августа появилась информация о том, что музыкант находится в состоянии комы в горской больнице №14 с поражением легких и мозга. 1 сентября мужчина вышел из комы.