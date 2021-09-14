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14.09.2021 13:20
Рубрика: Культура

Музыкант Владимир Бурдин после выхода из комы начал дышать самостоятельно

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Фото: Владимир Бурдин/vk.com Фото: Владимир Бурдин/vk.com
Фото: Владимир Бурдин/vk.com

Музыкант и поэт Владимир Бурдин продолжает находиться в тяжелом состоянии в реанимации больницы Екатеринбурга, но сегодня он начал дышать самостоятельно.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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О здоровье рокера каждый день сообщает его брат Тимофей Бурдин в соцсети "ВКонтакте". На сегодня состояние музыканта уже лучше, хотя врачи говорят, что болеть он будет еще долго. Из положительных моментов - дышит Владимир уже сам, он в сознании.

Как уточнил "РГ" Тимофей, неизвестно, отключили ли Владимира от аппарата ИВЛ или он дышит сам, но в маске.

- Они же вообще очень лаконично в реанимации все сообщают. У них, видимо, звонков хватает в этот выделенный час, - сказал он.

В один из предыдущих дней Тимофей рассказал, что у Владимира начало медленно расправляться легкое, что говорит о позитивных изменениях. Коронавирус так и не был подтвержден.

Напомним, 27 августа появилась информация о том, что музыкант находится в состоянии комы в горской больнице №14 с поражением легких и мозга. 1 сентября мужчина вышел из комы.

В регионах Культура Музыка Рок Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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