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14.09.2021 23:12
Рубрика: Digital

Россияне на фоне презентации Apple стали избавляться от старых iPhone

Текст: Евгения Думанская

Количество объявлений о продаже старых моделей смартфонов iPhone накануне презентации новой линейки продукции Apple выросла почти в четыре раза, рассказали в "Авито".

Как отметили в компании, в прошлом году презентация для россиян прошла практически незаметно, а в этом поклонники Apple перед объявлением о новых моделях поспешили избавиться от своих старых гаджетов. С 8 по 12 сентября объявлений о продаже iPhone стало в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичными датами перед презентацией прошлого года.

Фото: Apple
Apple представила iPhone 13

Чаще всего с рук продается iPhone XR - количество объявлений о его продаже выросло в семь раз. В шесть раз чаще продают iPhone 8, седьмую модель в этом году продают в пять раз чаще, объявлений о продаже iPhone SE стало в четыре раза больше, передает "Прайм".

Во вторник Apple представила свои новинки, включая линейку смартфонов iPhone 13. Уже известно, сколько новые смартфоны будут стоить для российских покупателей.

Между тем, после презентации акции Apple несколько снизились на торгах. Вечером снижение составило 1,2%, тогда как до презентации акции падали примерно на 0,7%. Сейчас они торгуются на уровне 147,76 доллара.

Digital Гаджеты Экономика Товары и цены Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Информационные технологии Apple

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