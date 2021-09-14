В Минске выпустили в обращение конверт к 30-летию образования СНГ

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Повсеместное увлечение современными электронными системами, включая и новейшие гаджеты, утверждают знатоки социологии и рядовые почтальоны, по-прежнему не умоляет интерес жителей Союзного государства к традиционной почтовой переписке.

С законным интересом будет востребован и любителями филателии, выпущенный в обращение белорусским Министерством связи и информатизации, конверт с оригинальной маркой "30-летие образования Содружества Независимых Государств".

Данный проект, пояснили на сайте ведомства, подготовлен в сотрудничестве с Исполнительным комитетом СНГ, а дизайн почтовой продукции разработан Светланой Цырулик. Специальное памятное гашение будет проходить 27 сентября на почтамте Минска.

В отраслевом ведомстве констатировали, что "за 30 лет своего развития Содружество состоялось как универсальная, не имеющая аналогов региональная межгосударственная организация. СНГ содействовало разрешению сложнейших проблем, возникших после распада СССР, способствовало развитию между государствами-участниками равноправного политического диалога, построению на новой основе механизма торгово-экономического взаимодействия, гуманитарного партнерства, сотрудничества в сфере обеспечения безопасности".

И еще один памятный сувенир предлагает почтовое ведомство республики. В обращение поступает конверт с оригинальной маркой "Живопись. А.А.Астапович", подготовленный дизайнером Еленой Медведь в сотрудничестве с национальным художественным музеем Беларуси. Правда, его спецгашение состоится чуть позже - 1 октября.

Аркадий Астапович, отмечают местные обозреватели, по праву считается выдающимся национальным графиком, ярким представителем белорусской графической школы 1920-1930-х годов. Его произведениям характерна особая выразительность художественного образа. Кстати, только в художественном музее хранится более двухсот его работ.