Вэн Aurus Arsenal сертифицировали: теперь известны все характеристики

ФГУП НАМИ, разработчик автомобилей Aurus, оформил Одобрение типа транспортного средства на полноразмерный вэн Arsenal (он же ЕМП-4125). ОТТС было выдано на модель 11 августа, следует из базы данных Росстандарта.

В сертификате содержатся все технические характеристики Aurus Arsenal. Длина, ширина, высота вэна составляют 5980, 2020 и 2090 мм соответственно, колесная база - 3550 мм. Колея - 1700 мм спереди и сзади.

Арсенал сертифицирован только в виде специального бронированного автомобиля, обычная гражданская модификация в принципе не предусмотрена. Снаряженная масса модели составляет 4950 кг, полная - 5715 кг. Салон рассчитан на восьмерых человек, посадочная формула четырехрядная (!), по схеме 2+2+2+2. Для управления требуются водительские права грузовой категории C.

По части агрегатов автомобиль унифицирован с другими Аурусами, он имеет силовую установку типа параллельный гибрид, состоящую из 4,4-литрового битурбированного V8 НАМИ-4123, электромашины, 9-ступенчатой автоматической коробки передач КАТЕ-R932 и литий-ионной батареи Enertech. Мощность ДВС составляет 598 л.с., крутящий момент - 880 Нм. Электромашина добавляет еще 28 кВт (38 л.с.), кратковременно она может выдавать до 63 л.с.

ОТТС - это документ, который дает право на производство и продажу машин в России и других странах ЕАЭС. Cертификат на Aurus Arsenal бессрочного типа, но с ограничением по объему выпуска: собрано должно быть не более 100 экземпляров автомобилей. Выпуск этих автомобилей будет вестись только на московской площадке ФГУП НАМИ. Напомним, что базовый автомобилей семейства Aurus - седан Senat - в потребительских вариантах собирают на мощностях нового завода в Елабуге.

Aurus Arsenal используется в качестве машин сопровождения кортежей первых лиц государства с 2018 года. Однако все собранные до августа 2021-го вэны носили статус рабочих прототипов, легализованных через оформление индивидуальных Свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).