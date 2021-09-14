Xiaomi разблокировала "замороженные" смартфоны

Компания Xiaomi сняла блокировку со смартфонов, которые были отключены в некоторых странах и регионах мира.

Представитель компании заявил китайскому изданию Global Times, что блокировка была временной и применялась на тех рынках, где Xiaomi не присутствует, в рамках борьбы с контрабандой. По окончании расследования блокировка была снята, пишет РИА Новости.

Под отключение попали смартфоны, которые использовались на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и ряде других стран. На экраны устройств выводилось сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает использование гаджета на данной территории.

Кроме того, изначально сообщалось, что владельцы устройств Xiaomi в Крыму столкнулись с блокировкой, однако позднее в компании заявили, что жалоб от жителей Крыма не поступало.