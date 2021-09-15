Apple отказалась от партнерства в проекте электромобиля

Американский технологический гигант Apple в очередной раз изменил планы по производству своего первого электромобиля. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники в индустрии. По информации инсайдеров, Apple снова вернулась к идее разработки электромобиля собственными силами, без привлечения технологий стороннего автопроизводителя.

Напомним, Apple ведет разработку электромобиля с 2015 года, изначально она полагалась на собственные силы. В начале 2021-го появилась информация о том, что Apple ищет под проект партнера из числа крупных автопроизводителей. Предполагалось, что автокомпания предоставит платформу для электромобиля и в дальнейшем возьмется за его производство по контракту. Apple вела переговоры с Hyundai-Kia, Nissan Motor, Magna International, Toyota Motor, но ни с одним из них не пришла к взаимовыгодной формуле сотрудничества.

Именно поэтому Apple вновь решила создавать электромобиль собственными силами. По информации mk.co.kr, компания сейчас восстанавливает ранее расформированный центр по разработке транспортных средств и готовит документы для заключения контрактов с поставщиками компонентов.

После нескольких безуспешных стадий переговоров с автопроизводителями, в Apple решили, что больше не могут откладывать проект электромобиля - его нужно вывести на рынок как можно быстрее, пишет СМИ. Одной из основных особенностей перспективного автомобиля станет продвинутая система автопилота.

По предварительным оценкам, Apple потребуется минимум четыре года для доведения машины до производства. К 2030 году компания рассчитывает продать не менее 1,5 млн электромобилей.

Напомним, неделю назад стало известно об уходе из Apple руководителя проекта электромобиля Дуга Филда - он теперь работает в Ford Motor. Его место в технологической компании пока остается вакантным.