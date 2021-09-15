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15.09.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Apple отказалась от партнерства в проекте электромобиля

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Julie Jacobson/AP Фото: Julie Jacobson/AP
Фото: Julie Jacobson/AP

Американский технологический гигант Apple в очередной раз изменил планы по производству своего первого электромобиля. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники в индустрии. По информации инсайдеров, Apple снова вернулась к идее разработки электромобиля собственными силами, без привлечения технологий стороннего автопроизводителя.

Фото: Виталий Архиреев
Электромобили будут оплачивать каждый километр пути

Напомним, Apple ведет разработку электромобиля с 2015 года, изначально она полагалась на собственные силы. В начале 2021-го появилась информация о том, что Apple ищет под проект партнера из числа крупных автопроизводителей. Предполагалось, что автокомпания предоставит платформу для электромобиля и в дальнейшем возьмется за его производство по контракту. Apple вела переговоры с Hyundai-Kia, Nissan Motor, Magna International, Toyota Motor, но ни с одним из них не пришла к взаимовыгодной формуле сотрудничества.

Именно поэтому Apple вновь решила создавать электромобиль собственными силами. По информации mk.co.kr, компания сейчас восстанавливает ранее расформированный центр по разработке транспортных средств и готовит документы для заключения контрактов с поставщиками компонентов.

После нескольких безуспешных стадий переговоров с автопроизводителями, в Apple решили, что больше не могут откладывать проект электромобиля - его нужно вывести на рынок как можно быстрее, пишет СМИ. Одной из основных особенностей перспективного автомобиля станет продвинутая система автопилота.

Фото: EPA
Какие шансы у электромобилей на российском рынке

По предварительным оценкам, Apple потребуется минимум четыре года для доведения машины до производства. К 2030 году компания рассчитывает продать не менее 1,5 млн электромобилей.

Напомним, неделю назад стало известно об уходе из Apple руководителя проекта электромобиля Дуга Филда - он теперь работает в Ford Motor. Его место в технологической компании пока остается вакантным.