Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним

Президент США Джо Байден опроверг распространенную рядом СМИ информацию, что лидер КНР в ходе недавнего телефонного разговора отказался от встречи с ним. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, 9 сентября лидеры двух стран обсудили различные вопросы, затрагивающие интересы и США, и Китая. В частности, речь шла о борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса. Общение продолжалось полтора часа.

Спустя почти неделю газета Financial Times напечатала статью, в которой утверждается, что Вашингтон предложил Китаю провести встречу на высшем уровне, чтобы "выйти из тупика в американо-китайских отношениях". Однако председатель КНР отверг это предложение, указав на необходимость Вашингтону выбрать "менее резкий тон в отношении Пекина", пишет FT со ссылкой на свои источники в американской администрации.

В опубликованном материале также говорилось, что данный отказ свидетельствует только об одном - Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном.