Эксперт оценил новинки Apple

Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, новые планшеты iPad, часы Apple Watch Series 7. Старший вице-президент Parallels Николай Добровольский считает, что новая продуктовая линейка выглядит сбалансированной и привлекательной для фанатов бренда.

"Apple, традиционно, идет по пути эволюционного обновления своей продуктовой линейки, - заявил он. - История компании под руководством Тима Кука за последние 10 лет доказала эффективность подобной тактики. Выручка и капитализация Apple демонстрируют устойчивый рост".

По словам эксперта, минувшая презентация ключевых продуктов компании стилистически мало чем отличалась от предыдущих мероприятий. Он полагает, что у пользователей уже сформировалась привычка раз в год обновлять свои устройства.

"Тем приятнее, что цены на продукты не изменились по сравнению с предыдущим годом. В целом, продуктовая линейка выглядит сбалансированной и вполне привлекательной для фанатов бренда", - заключает Добровольский.