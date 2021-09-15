ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проведут детальные проверки на строительных и смежных рынках. Об этом говорится на сайте ФАС.

Отмечается, что речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Поводом для проверок стали многочисленные обращения граждан на чрезмерное подорожание стройматериалов. За первое полугодие 2021 года поступило более 600 обращений о росте цен.

Отмечается, что в ходе проверок ФНС выявила значительный рост финансовых показателей в сфере производства стройматериалов.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении группы компаний "Кроношпан" на рынке древесных плит, "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" на рынке листового стекла.