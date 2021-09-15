Главы МИД ОДКБ осудили селективное применение международного права

Первостепенную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности в очередной раз подтвердили главы МИД ОДКБ в совместном заявлении, принятом 15 сентября в таджикской столице на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

В документе "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", по словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, участники заседания констатировали, "что принципы международного права являются базисом равноправных международных отношений, решительно отвергая одностороннюю трактовку и селективное применение принципов международного права, а также подтверждают главную ответственность СБ ООН за поддержание международного мира и безопасности".

В совместном заявлении участники заседания выражают серьезную озабоченность "продолжающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические санкции, которые препятствуют усилиям наиболее уязвимых стран по борьбе с пандемией коронавируса и преодолению ее социально-экономических последствий, и вновь выражают поддержку призыву Генерального секретаря ООН к приостановке действия подобных ограничений".

В Душанбе, передают новостные порталы, было принято также заявление глав иностранных дел государств ОДКБ о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В нем выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами и кризисами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые, по оценке участников заседания, остаются источником вызовов и угроз региональной и международной стабильности и безопасности, в том числе для государств ОДКБ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств приняли заявление по случаю 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, в котором главы высоко оценивают деятельность Содружества Независимых Государств и ШОС. Они отмечают актуальность подписанного 30 лет назад соглашения о создании СНГ и Алма-Атинской декларации, в основу которых заложены принципы равноправного политического диалога, взаимного доверия, учета интересов друг друга и признания права государств-участников на выбор собственной модели развития.

Подписано в Душанбе и заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях.