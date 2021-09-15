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15.09.2021 12:31
Рубрика: Легковые авто

Hyundai впервые показала салон крошечного кроссовера Casper на фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В Южной Корее стартовал приём заказов на самый маленький кроссовер в линейке производителя - Hyundai Casper. И, наконец, был показан интерьер автомобиля.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как и предполагалось, салон имеет компоновку "2+2". Функция регулировки наклона списки есть у сидений как первого, так и второго ряда. Более того, у задних кресел есть продольная регулировка с диапазоном 160 мм.

Багажного отделения нет в принципе, для его организации необходимо складывать спинки второго ряда, и тогда для поклажи освободится 301 литр объёма.

Применена двухцветная отделка: сиденье передних кресел отделано синей экокожей с перфорацией, а спинки - белой. Есть также другие варианты, в том числе с применением ткани.

Центрального тоннеля пола как такового нет, а селектор трансмиссии размещён на центральной консоли. Панель приборов в топовой комплектации может быть цифровой, а в базе - аналоговые шкалы с цветным дисплеем диагональю 4.2 дюйма. Диагональ сенсорного экрана мультимедийной системы составляет 8 дюймов.

В стандартной комплектации Hyundai Casper оснащается семью подушками безопасности, включая центральную, которая предотвращает в случае с ДТП столкновение водителя и пассажира. Также в "базе" кроссовер получил системы предупреждения и предотвращения столкновений, ассистент автоматического переключения режима света, помощник удержания автомобиля в пределах полосы.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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За дополнительную плату можно приобрести пакет Hyundai Smart Sense с расширенным функционалом систем помощи и безопасности и интеллектуальным круиз-контролем.

Цены на Hyundai Casper начинаются от 13 850 000 вон (861 500 рублей). В настоящее время принимаются заказы, старт продаж запланирован на 29 сентября. Купить новинку можно только онлайн.

Премьера Hyundai Casper состоялась в начале сентября. Кроссовер имеет длину почти 3.6 метра и оснащается литровыми "атмосферником" и турбомотором мощностью 75 и 99 л.с., оба работают в паре с автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai
#Hyundai