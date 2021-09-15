Кабмин РФ поддержал законопроект "ЕР" об отмене обязательного техосмотра

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила такое предложение. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет эту комиссию по итогам ее заседания. Осталось только разработать соответствующие поправки в законодательство и принять их до 1 марта следующего года.

Как заявил Андрей Турчак, парламентарии от "Единой России" вместе с кабмином доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Проходить техосмотр придется только при смене владельца, если машина старше четырех лет. Для всех остальных процедура будет добровольной. Но для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным.

Андрей Турчак сообщил, что при сборе предложений в народную программу "Единой России" поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры.

"Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", - сказал Марат Хуснуллин, отметив, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".

Нынешние правила проведения техосмотра морально устарели

Напомним, что с 1 марта техосмотр начал проводиться по новым правилам. С фотофиксацией. Однако из-за недостаточного количества пунктов ТО было принято решение продлить действие ранее выданных диагностических карт до 1 октября. Таким образом, техосмотр по новым правилам стал обязателен только для автобусов, грузовиков, такси, а также владельцев автомобилей, которым исполнилось 4 года. 22 августа вступили в силу поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, которые разрешили заключать договоры обязательной автогражданки без проверки диагностической карты. Таким образом, техосмотр уже стал необязателен для физлиц - владельцев легковушек.

Сейчас у таких автовладельцев никто не проверяет наличие диагностической карты. Однако с 1 марта следующего года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей. Причем штрафовать должны камеры фиксации нарушений в автоматическом режиме.

Как раз накануне отвязки техосмотра от ОСАГО начальник Госавтоинспекции МВД Михаил Черников предложил сделать техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам, добровольным. Для этого было несколько причин. Во-первых, количества операторов техосмотра, а также экспертов по-прежнему не хватало для беспрепятственного обслуживания автовладельцев.

Вторая причина: главная задача реформы техосмотра - искоренить продажу диагностических карт - так и не была достигнута. Фотофиксация на пунктах ТО не спасла и превратилась в фикцию. Есть и третья причина - очередной сдвиг массового визита автовладельцев на пункты ТО на февраль привел бы к тому, что каждый год в этом месяце возникал бы транспортный коллапс. К тому же независимо от того, прошел автомобиль техосмотр или нет, его владелец должен следить за его техническим состоянием и в любом случае несет за это ответственность. В то же время необходимо обеспечить контроль за техническим состоянием автомобилей, задействованных в перевозках. Например, техосмотр автобусов уже проводится при участии сотрудников ГИБДД.

У нас более 49 миллионов легковых автомобилей. Обеспечить контроль за таким количеством машин просто невозможно. Грузовиков и автобусов не так много. Можно сконцентрироваться на работе с ними. К тому же, по данным страховщиков, частота аварий с легковыми машинами физлиц в прошлом году составляла 4,4 процента. В этом году она подросла до 4,56 процента. При этом частота аварий с автобусами в прошлом году составляла 10,56 процента, а в этом году - уже 11,91. Еще круче статистика по такси. В прошлом году частота страховых случаев с ними была 33,68 процента, а в этом году - 32,19.

По данным тех же страховщиков, именно по причине неисправности происходит 0,1 процента аварий. Так что отказ от обязательности проведения техосмотра вполне оправдан. Тем более что Венской конвенции о дорожном движении, подписантом которой является Россия, это не противоречит: обязательный техосмотр предусмотрен только для перевозчиков. Те автовладельцы, которые захотят выехать на своем автомобиле за границу, смогут пройти техосмотр по собственному желанию. Главное, чтобы к 1 марта был отменен штраф за отсутствие диагностической карты. Тогда автовладельцы смогут вздохнуть спокойно.

ПДД

Предложено изменить правила проезда перекрестка с круговым движением

Министерство транспорта предложило изменить приоритеты на перекрестках с круговым движением.

Соответствующие поправки в Правила дорожного движения были одобрены Аналитическим центром при правительстве по регуляторной гильотине.

Круг остается главным, но с учетом исключения. При выезде на него водитель должен уступить дорогу тем, кто по нему двигается, если сам при этом едет не по главной дороге. По сути, это мало чем отличается от нынешнего порядка. Просто в правилах сейчас прописано, что он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу, без всяких исключений.

Тогда встает вопрос, как же быть, если он едет по главной дороге? Этот вопрос и убирает министерство транспорта.