Как построили театр в Минске при князе Трубецком

185 лет назад, 8 сентября 1836 года, на свет появился Николай Николаевич Трубецкой, приметный в белорусской истории одним лишь фактом того, что занимал пост минского губернатора дольше всех прочих хозяев губернии - с декабря 1886 года по середину 1902-го. Но не только длительностью срока запомнился прибывший из Петербурга князь - от его времени в современном Минске остались сразу два приметных здания, причем строительство одного из них глава губернии сам и инициировал.

О самом же Трубецком до сих пор известно немногое, за пределами краткого для дослужившегося до генерал-лейтенанта военного человека послужного списка больше всего впечатляют его обширные и разветвленные родственные связи. Отец его, тоже Николай Николаевич, приходился двоюродным братом Сергею Петровичу Трубецкому, тому самому диктатору восстания декабристов, который так и не решился выйти на Сенатскую площадь. Тетка по матери, очаровательная Варенька Лопухина, была большой любовью юного Лермонтова и тяжело ранила сердце поэта, выйдя замуж за помещика Бахметева. О ней лермонтоведы пишут целые книги, о минском же губернаторе в лучшем случае упоминают вскользь. Между тем его жизненные тропинки заслуживают пристального изучения.

Окончив в Москве 1-ю гимназию, юный Николай Трубецкой избрал военную карьеру, в 1861-м удачно, на всю оставшуюся жизнь женился на дочери будущего киевского генерал-губернатора Александра Безака (в этом браке родилось шестеро детей), а с 1866 года занимал должность, воскрешающую в памяти книжного Фандорина, став чиновником особых поручений при военном министре. Поручения на то и особые, чтобы о них посторонним много не рассказывать, и князю, судя по всему, удалось обойтись на этом посту без особых скандалов, уживаясь с обоими военными министрами, с которыми ему пришлось работать, - известным реформатором Дмитрием Милютиным и Петром Ванновским. Петр Семенович Ванновский происходил из небогатых дворян Минской губернии, и не исключено, что именно он способствовал назначению Трубецкого по достижении им 50-летнего возраста минским губернатором.

Это кадровое решение для тогдашних имперских традиций было не слишком типичным. Генерал-майор Трубецкой (в 1891-м он получил очередной чин генерал-лейтенанта) до 1886 года не имел никакого опыта гражданской службы, а вверенная ему губерния на шестом году царствования Александра III не принадлежала к числу проблемных и требующих жесткой генеральской руки. Рука, как показало время, суровой карающей дланью так и не стала - более того, уже в самом начале своего губернаторства Николай Николаевич увековечил себя в очень полезном для Минска и по сей день сооружении, ставшем одной из архитектурных доминант губернского города.

Трубецкой принял живейшее участие в инициативе о строительстве в Минске зимнего театра, способного принимать публику в любое время года. Известна версия о том, что губернатор, будучи "царским сатрапом", загорелся идеей театральной постройки якобы для продвижения в городе имперских начал. Куда более вероятно, что прибывшие из Петербурга чиновник с супругой просто-напросто привыкли к такому виду вечернего времяпрепровождения, как театр, и постарались на новом месте поскорее обрести комфортные условия по части кулис и рампы. Именно на это указывает и оригинальный выбор архитектора для проекта минского театра - им стал известный варшавский зодчий Кароль Козловский (1847-1902), известный современникам редкостным умением создавать замечательную акустику в проектируемых им зданиях.

Так получилось и в Минске, хотя стройка была ударной - от закладки первого камня театра в конце июня 1888 года до его торжественного открытия в начале июня 1890-го прошло меньше двух лет. Строили на частные пожертвования, которых хватило на современный по тем временам проект: среди тогдашних состоятельных минчан идея губернатора вызвала практический интерес, многим из них не терпелось стать театралами. Здание театра, который с 1920 года стал Белорусским государственным, а с декабря 1944-го носит имя белорусского классика Янки Купалы, надолго пережило губернатора Трубецкого и стало местом значимых событий белорусской истории. В декабре революционного 1917-го именно здесь заседали почти 1800 делегатов Первого Всебелорусского съезда, тут принимали первую конституцию БССР, а в 1943-м советские подпольщики прямо в зрительном зале пытались взорвать нацистского палача гауляйтера Вильгельма Кубе.

Трубецкой активно участвовал в инициативе строительства в Минске зимнего театра

Хорошо известно современным минчанам и второе здание эпохи губернатора Трубецкого, хотя сам князь о его существовании вряд ли имел представление. В его губернаторство Минск продолжал развиваться как перспективный объект железнодорожного строительства, и во многом поэтому именно сюда в марте 1898 года из Петербурга, Москвы, Киева и Екатеринослава по железной дороге добрались девять делегатов нелегального I съезда РСДРП. Восстановленный после войны дом-музей съезда до сих пор работает на проспекте Независимости в Минске. Как известно, политическая полиция пропустила сам факт проведения съезда социал-демократов и узнала о нем много позже, равно как и Трубецкой. Впрочем, никакого существенного вреда для империи этот камерный съезд в тот момент принести не мог, а предвидеть, что из такой вот искры очень скоро разгорится настоящее большевистское пламя, не мог никто.

О скончавшемся в августе 1902 года на 66-м году жизни Николае Николаевиче Трубецком современники забыли довольно быстро. Проживи минский губернатор еще несколько лет, не исключено, что ему предложили бы неплохую должность в Петербурге: его дочь Любовь Николаевна была замужем за Алексеем Нейдгардтом, чья сестра приходилась супругой самому Петру Аркадьевичу Столыпину. Но и одной лишь удачной задумки с театром достаточно для того, чтобы добрым словом вспомнить губернатора-долгожителя…