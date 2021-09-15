Как тебе такое, Илон Маск: в США уже выпустили "убийцу" Tesla Cybertruck

Электрический пикап выпустили в США, и это не распиаренный еще до своего появление Tesla Cybertruck, а Rivian R1T. Машина тоже долго шла к конвейеру, будучи представленной в 2018 году, ее учили ездить без водителя и в воде, но теперь первые экземпляры уже готовы к отгрузке клиентам. Не исключено, что среди них будет и Илон Маск, чтобы понять, станет ли новинка "убийцей" его грузовичка.

Шансы у R1T есть. У стартовой версии Launch Edition Rivian сразу четыре электромотора, которые в совокупности выдают 765 л.с. мощности и 1120 Нм крутящего момента.

Не удивительно, что на разгон до сотни (у американцев меркой считаются 97 км/ч - 60 миль) ему требуется всего 3 секунды. Cybertruck с его тремя моторами для той же процедуры нужно 3,1 секунды. Аккумулятора емкостью 135 кВт⋅ч хватит на 480 км, а максимальный пробег в 645 км обеспечит батарея в 180 кВт⋅ч, но на первых порах в продаже ее не будет.

Хорошая новость для Илона Маска в том, что стоимость первых R1T составила 75 тысяч долларов. Он же планирует продавать электропикапы чуть ли не вдвое дешевле. Впрочем, ему в любом случае стоит поторопиться. В ближайшее время на этот рынок в США готовы выйти еще несколько моделей - "электрички" готовят General Motors и Ford, которые в грузовичках определенно знают толк.

Ford, кстати, имеет опосредованное отношение и к Rivian. Напомним, эта компания была основана в 2009 году, и под проект электрической платформы и построенных на ее базе автомобилей за последние годы она привлекла инвестиций на сумму 1,9 млрд долларов. Инвесторами стартапа являются интернет-ретейлер Ford, автоторговый холдинг Cox Automotive, саудовский фонд Abdul Latif Jameel. Но главные вложения делает интернет-ретейлера Amazon бизнесмена Джеффа Безоса, которому наверняка приятно опередить своего коллегу Маска.