Кроссовер Mazda CX-30 попрощался с российским рынком

Mazda CX-30 начал продаваться в России в начале 2021 года, но несмотря на неплохой спрос (2109 авто в первом полугодии), кроссовер вынужден покинуть отечественный рынок.

По информации "Авторевю", поставки модели уже прекращены, дилеры распродают остатки по цене от 1 730 000 рублей. Причина заключается в нехватке комплектующих для производства автомобилей на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

Как сообщили дилеры марки, весной поставки Mazda CX-30 могут быть возобновлены.

Таким образом, модельный ряд Mazda в России сократился до трёх моделей: седана Mazda6 и кроссоверов CX-5 и CX-9.

Напомним, накануне Mazda провела презентацию обновлённого CX-5, который наряду с косметическими изменениями получил перенастроенное шасси и улучшенную шумоизоляцию.