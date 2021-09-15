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15.09.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Mazda CX-30 попрощался с российским рынком

Текст: Константин Руссов

Mazda CX-30 начал продаваться в России в начале 2021 года, но несмотря на неплохой спрос (2109 авто в первом полугодии), кроссовер вынужден покинуть отечественный рынок.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Обновленная Mazda CX-9. Юбилейная версия и исполнение Noir

По информации "Авторевю", поставки модели уже прекращены, дилеры распродают остатки по цене от 1 730 000 рублей. Причина заключается в нехватке комплектующих для производства автомобилей на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

Как сообщили дилеры марки, весной поставки Mazda CX-30 могут быть возобновлены.

Таким образом, модельный ряд Mazda в России сократился до трёх моделей: седана Mazda6 и кроссоверов CX-5 и CX-9.

Напомним, накануне Mazda провела презентацию обновлённого CX-5, который наряду с косметическими изменениями получил перенастроенное шасси и улучшенную шумоизоляцию.

#Mazda