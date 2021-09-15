Mazda представила обновленный CX-5: все - по китайскому рецепту

Несколько дней назад министерство промышленности Китая опубликовало фотографии Mazda CX-5 с обновлённой внешностью. Теперь японский автопроизводитель представил новинку официально, рассказав все подробности.

Список изменений во внешности такой же, какой мы видели на фото китайского минпрома: новые фары и фонари с другой архитектурой, рестайлинговый передний бампер и решётка радиатора с иным узором. Но не всё так просто. Как оказалось, у Mazda CX-5 будет три линии отделки, каждая из которых будет иметь уникальные особенности.

Так, линия Newground имеет серебристые накладки на бамперах и порогах, ярко-зелёные акценты на решётке радиатора, 19-дюймовые колёсные диски, салон с отделкой из замши и вставками цвета лайма.

Линия Homura получила чёрно-глянцевые решётку радиатора, спойлер, нижние секции бампера, колёсные арки, корпуса зеркал и декор дверей. Диски на 19 дюймов покрыты металлизированной краской, в решётке - присутствуют красные вставки. Прострочка элементов салона выполнена красной нитью.

Линия отделки High + не предполагает каких-то дополнительных элементов и демонстрирует, по словам компании, всю прелесть дизайнерской философии Kodo. Салон отделан кожей Nappa и имеет вставки из дерева.

За внешними изменениями кроются старания инженеров Mazda. В компании сообщили, что была усилена конструкция кузова, улучшена шумоизоляция (особенно при езде по таким покрытиям, как гравий), перенастроена подвеска "для обеспечения непревзойдённого комфорта, который усилят новые сиденья".

Также обновлённый CX-5 получил систему выбора режима движения Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), беспроводную зарядку для смартфона, улучшенный "пробочный" круиз-контроль и модернизированные адаптивные фары с более точным контролем распределения светового пучка.

Продажи обновлённого Mazda CX-5 в Европе стартуют в начале 2022 года.

Актуальная версия кроссовера в России продаётся по цене от 1 879 000 рублей. Модель представлена с бензиновыми двигателями SkyActive-G мощностью 150 и 194 л.с. с передними или полным приводом.

Фото: Пресс-служба Mazda.