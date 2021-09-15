Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню

Ограничения на подачу некоторых блюд в школьных столовых существуют уже десятки лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу опубликовал список блюд и продуктов, которые запрещено подавать в школьных столовых. Наряду с фаст-фудом или газировкой, туда вошли макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья, а также другие популярные блюда.

"Почему? Потому что именно в этих продуктах - и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них", - объяснила Попова в интервью "Комсомольской правде".

Она отметила, что недавно ведомство пересмотрело нормативную базу и оставило из 421 нормативного документа всего 11.

Напомним, Центр гигиенического образования населения разработал памятку для родителей по школьному питанию. Специалисты рекомендовали, в частности, обращать внимание на соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние столовой, на одежду работников пищеблока.