Подозреваемого в убийстве полицейского арестовали в Приамурье

Подозреваемого в посягательстве на жизнь полицейского заключили под стражу в Амурской области. Ранее он сознался в преступлении и показал, как все произошло, с помощью манекена.

Подследственный - 34-летний житель Хабаровска. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области, он причастен к "причинению смертельных телесных повреждений сотруднику ДПС при исполнении служебных обязанностей".

Архаринский районный суд удовлетворил ходатайство следователя заключить подследственного под стражу, приняв во внимание, что он "подозревается в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места работы, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества, находится по решению суда под административным надзором после отбытия наказания по последнему приговору, а также может принять меры к уничтожению следов преступления". Расследование продолжается, подследственный уже дал признательные показания. Дело взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

Погибший полицейский - инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье. Происшествие случилось 11 сентября около 23:00 на трассе "Амур" в Архаринском районе. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, так как получили информацию о том, что водитель может перевозить наркотики.

"Когда к автомобилю подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому, который пытался этому помешать, телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После происшествия водитель скрылся", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

Лейтенант полиции Вячеслав Вячеславович Шевалье родился 14 июля 1989 года в поселке Новобурейский Амурской области. После службы в армии в декабре 2011 года пришел в органы внутренних дел. В последнее время работал в должности инспектора ДПС взвода № 2 отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области. У него остались жена и двое детей.