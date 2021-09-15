На Ставрополье продлили арест троим фигурантам "дела Сафонова"

В среду утром Ессентукский городской суд вынес решение о продлении ареста для троих фигурантов уголовного дела о взятках в Госавтоинспекции по Ставропольскому краю. Как сообщили в пресс-службе суда, меру пресечения для остальных фигурантов дела рассмотрят позднее.

- На три месяца продлен арест Александра Аржанухина, Евгения Сотникова и Виталия Мельчикова. Заключение под стражу для них будет действовать до 19 декабря, - отметили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Срок ареста самого Алексея Сафонова, которого считают автором криминальной схемы, заканчивается 19 сентября.

Как ранее сообщала "РГ", 20 июля 2021 года в результате крупной межведомственной спецоперации были задержаны глава УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подельников. В регионе прошли десятки обысков. По мнению правоохранителей, Сафонов и еще шесть человек придумали и распространили схему, по которой продавали пропуска для большегрузов, передвигающихся по территории Ставропольского края.