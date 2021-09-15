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15.09.2021 13:35
Рубрика: Общество

Нарышкин: Лучший способ прочувствовать страну - уделить время изучению ее истории

Текст: Елена Новоселова
В Выборге открылась летняя Международная историческая школа Российского исторического общества (РИО). В ней принимают участие 200 человек: 150 иностранных студентов из 50 стран и 50 - российских, которые прошли огромный конкурс. Напомним, что идея проведение ежегодных летних и зимних школ для молодых исследователей и педагогов, цель которых сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории, принадлежит президенту России Владимиру Путину.
Председатель РИО Сергей Нарышкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Председатель РИО Сергей Нарышкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Председатель РИО Сергей Нарышкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Известен афоризм: "Умом Россию не понять", но лучший способ осмыслить и прочувствовать нашу страну - это уделить время изучению ее истории, - заявил председатель РИО Сергей Нарышкин, приветствуя слушателей школы. - На протяжении восьми дней с вами будут работать представители лучших гуманитарных институтов и университетов, сотрудники музеев и архивов. Вы сможете реализовать собственные проекты под руководством опытных наставников, побываете на познавательных экскурсиях и серьезно расширите круг профессиональных контактов".

Фото: Александр Шалгин / пресс-служба РИО
Председатель РИО Сергей Нарышкин: Кого учит история

Нарышкин подчеркнул, что программа школы выстроена таким образом, чтобы рассказать молодым исследователям об истории, культуре и научных прорывах страны.

"В ноябре нам предстоит отметить 300-летие провозглашения России империей. Именно здесь на берегах Балтики Петр Великий заложил новый вектор развития страны, отстоял ее право участвовать в международных делах и основал новую столицу России - город Санкт-Петербург, - остановился глава РИО на одном из самых интересных треков, предложенных студентам. - Гений Петра и его преемников преобразил огромное геополитическое пространство, принеся новые технологии и западную культуру в самые отдаленные части Евразии. Многие страны, прежде входившие в состав Российской империи, унаследовали этот колоссальный исторический багаж, осмыслить который нам еще предстоит". Сергей Нарышкин выразил надежду, что участие в Международной летней исторической школе станет для студентов из разных стран полезным опытом, а ближайшие дни пройдут в атмосфере оживленных дискуссий и творческого поиска.

Те, кто учился в России, никогда не утратит связи со страной, а контакты и знакомства, которые завяжутся здесь, будут сохраняться на протяжении всей их профессиональной карьеры, убежден директор фонда "История отечества" Константин Могилевский. "Чтобы ответить на вопрос, а какая она - Россия, правдиво, нужно лучше представлять себе российскую историю", - сказал он на открытии школы и сообщил, что двадцати студентам, которые по ее окончании представят лучшие проекты, будет в течение года выплачиваться стипендия фонда "История отечества".

Тематические треки летней школы в Выборге:

- Имперское наследие России в сравнительной перспективе (к 300-летию

провозглашения России империей);

- Память о Великой Отечественной войне и преступлениях немецко-

фашистских захватчиков на территории Советского Союза (к 80-летию

начала Великой Отечественной войны);

- Россия в истории великих научно-технологических прорывов (к 60-летию

первого полёта человека в Космос);

- Искусство и культура России в период Нового и Новейшего времени.

Справка "РГ"

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил организовать проведение ежегодных исторических школ. В 2020 году прошли два этапа Международной зимней исторической школы на базе Казанского федерального университета в Болгаре и Елабуге.

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