Эксперты рассказали о новых направлениях для отдыха на юге России

Коронавирусная пандемия и связанные с ней ограничения открыли для многих красоты родной страны. Выяснилось, что, к примеру, путешествие по альпийским лугам плато Лагонаки в Кавказском заповеднике или прогулка на лодке по чистейшим Мультинским озерам Алтая дарят совершенно незабываемые впечатления. Восьмого сентября "Российская газета" выпустила на рынок новый продукт - спецпроект "Отдых и туризм в России".

Его презентация состоялась сразу в шести городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

- Несмотря на сложности, которые переживает рынок печатных СМИ, "Российская газета" сегодня начала новый проект. Этого требуют нынешние условия. Из-за COVID-19 закрываются зарубежные туристические направления. И мы хотим показать соотечественникам, что можно прекрасно отдыхать и дома, ведь у нас огромное количество "незаезженных" мест, - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию Андрей Першин. - Мы рассказываем, как провести время на Родине с пользой и с удовольствием. Наши журналисты ищут самые интересные места и дают путешественникам по России полезные практические советы: как правильно подобрать идеальное место для отдыха, как туда лучше всего добраться, каковы реальные цены на отели и прочие лайфхаки. И, что не менее важно, - этот выпуск позволит администрациям регионов, городов и районов привлечь туристов, рассказать о неизведанных уголках страны на всю многомиллионную аудиторию "РГ".

Ежемесячно будет выходить печатный выпуск, а на сайте издания можно узнать все свежие новости, прочитать репортажи наших корреспондентов, посмотреть видео, получить ссылки на гастрономические экскурсии, винные туры и многое другое.

"Хотим показать соотечественникам,что можно прекрасно отдыхать и дома, ведь у нас огромное количество "незаезженных" мест"

Сотрудники Краснодарского филиала "РГ" в этот день представили дебютный спецвыпуск ведущим экспертам в сфере туризма из нескольких регионов юга России. К видеоконференции из Москвы, где как раз проходила 27-я престижная Международная туристическая выставка "Отдых Leisure", подключилась врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. В разговоре приняли участие заместитель председателя комитета по туризму и курортам Адыгеи Бэла Джаримова, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков, начальник отдела продвижения туристических ресурсов минтуризма и оздоровительных курортов Ставрополья Игорь Болотов, заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный и гендиректор сочинского Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова.

Как эксперты оценивают перспективы развития внутреннего туризма?

- Главная особенность курортов Краснодарского края в том, что здесь можно принимать гостей не только в летнюю пору отпусков, - отметила Мария Золотухина. - Высокий сезон и так называемое межсезонье в плане туристических потоков соотносятся как 60 к 40 процентам. Это стало возможным благодаря альтернативным предложениям - горнолыжный, аграрный, эногастрономический туризм, который пока для нас совершенно новый. К примеру, маршрут "Винные дороги Боспорского царства" объединил города сразу четырех регионов. В нынешнем году по нему прошли 200 тысяч туристов. Гости познакомились с историей и традициями местного виноделия.

Спецпроект "Отдых и туризм в России" теперь будет выходить каждый месяц. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Сочинский горнолыжный курорт "Роза Хутор" давно уже стал круглогодичным. Сюда отправляются, чтобы прокатиться на канатных дорогах, подняться на вершины, где даже летом в ложбинах лежит снег. И каждый сезон туристов ожидают новинки. Сергей Хворостяный рассказал, что для любителей экстремальных ощущений недавно установили первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями... на высоте аж 2320 метров. К новому же зимнему сезону на самом популярном и живописном Южном склоне будет расширена зона катания на 2,6 километра.

Насыщенно начался бархатный сезон в Гранд отеле "Жемчужина": здесь прошла общероссийская конференция по неонатальной медицине и педиатрии, сейчас проходит юбилейный, XXV форум современной журналистики "Вся Россия - 2021". Одним из самых ожидаемых событий осени станет знаменитый фестиваль "Кинотавр".

- Безусловно, последние два года не простые для гостиничного бизнеса, мы соблюдаем все ограничительные меры, и с первого августа туристический поток уменьшился. Но хочу отметить, что сокращение составило 20 процентов, одновременно появились новые брони и, таким образом, сложился оптимальный уровень загрузки - 70-80 процентов, - говорит Светлана Ермилова. - Пандемия переориентировала туриста на новые направления, и, помимо моря, было бы здорово рассказывать читателям о новых интересных маршрутах, глэмпингах, экологических фермах в горах. Тем более нам есть что сказать!

В соседней с Кубанью Республике Адыгея сейчас идет реализация двух масштабных туристических проектов - строительство всесезонного курорта "Лагонаки" площадью 1,5 тысячи гектаров и многофункционального рекреационного парка "Даховская поляна". При этом в регионе давно предлагают активный отдых. Хочется сплавиться на рафте по бурной реке Белой? Пожалуйста! Пощекотать нервы над бездной? Добро пожаловать в экстрим-парк!

В скором времени на популярнейшем курорте "Эльбрус" появятся две новые канатные дороги, которые помогут разгрузить третью очередь самой высокогорной канатной дороги в стране - от станции "Мир" до "Гарабаши". Об этом в ходе встречи рассказал министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

- Вместе с тем есть и фрирайдерский комплекс в районе Чегет, который имеет своего собственного клиента, поэтому эти нетронутые склоны мы стараемся сохранить в первозданном виде, - добавил он.

Несмотря на то что Ставропольский край прочно ассоциируется с санаторно-курортным отдыхом и является одним из лидеров в этой отрасли, туристический потенциал его куда шире. Так, по словам Игоря Болотова, сейчас в регионе путешественникам предлагают сплавы разной сложности по реке Кубани, авиатуры на дельталетах и самолетах. Популярен и сельский туризм. К примеру, одних из самых знаменитых в мире скаковых лошадей - чистокровных арабов - можно увидеть на конезаводе в Минеральных Водах, где регулярно проводятся экскурсии и зрелищные аукционы.

Во время интересного и полезного разговора журналисты Краснодарского филиала "РГ" и специалисты туристической отрасли определили адреса новых командировок и наметили проведение совместных акций, которые помогут нашим читателям еще больше узнать об удивительных достопримечательностях российских регионов.

О бренде замолвите слово

На 27-й Международной туристической выставке "Отдых Leisure" в Москве презентовали новый логотип курортов Кубани. По задумке авторов, трансформированный графический знак символизирует гостеприимство круглый год, ведь богатства края не исчерпываются летними пляжами.

- Брендирование территорий - это определение собственной территориальной идентичности и презентация ее потенциала, - отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина. - Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад. "Краснодарский край - это рай" - такой логотип и слоган стали узнаваемыми. Но за годы изменился и сам туристический продукт региона, и объем услуг. Поэтому мы трансформировали логотип и представили новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона. Уверены, новый логотип "Жарко круглый год" станет синонимом качества услуг высокого уровня.