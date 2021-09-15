В Севастополе очередники получат 135 земельных участков

Власти Севастополя нашли землю для льготников, которые стоят в очереди на получение бесплатных участков. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что свободный надел площадью 9 гектаров в районе села Полюшко был обнаружен при инвентаризации земель. Земля в генплане Севастополя 2005 года предназначена для жилой застройки.

- Закон о предоставлении участков действует с 2017 года, с тех пор было выделено 14 наделов. За это время сформировалась большая очередь - 135 человек. Выбранный участок эту очередь закроет, - сообщил Развожаев.

"РГ" писала о проблеме в статьях "Построить дом" в номере от 24.07.2019, "Земля обещанная" в номере от 1.08.2018 и "Подарок не в радость" в номере от 22.10.2015.

Льготники, большинство которых составляют многодетные семьи, годами добивались положенных по закону участков. Городские власти не раз обещали им землю, но варианты предлагали в чистом поле - без коммуникаций, дорог, очень далеко от школ и детсадов. Долгое время даже не была утверждена процедура, по которой формируется очередь и выделяется бесплатная земля. Первый участок многодетной семье выдали в июле 2019 года. Тогда же чиновники объявили, что для льготников сформируют наделы у села Полюшко, однако свободной площади тогда было больше - около 70 гектаров. За два года дело так и не сдвинулось. Теперь у семей снова появилась надежда построить свой дом, ведь власти обещают выдавать участки со всей инфраструктурой.

Вице-губернатор Алексей Парикин рассказал, что территория у села Полюшко позволяет выдать до 150 наделов под индивидуальное жилое строительство. У границы участка проходят все коммуникации - вода, свет, газ.

Начать выдавать участки обещают уже в конце этого года. К концу ноября департамент архитектуры и градостроительства Севастополя подготовит проекты планировки и межевания территории. Тогда станет ясно, сколько участков предоставят под строительство, какие зарезервируют для дорог, общественных территорий и социальных объектов, если они потребуются.

Право на бесплатные участки в Севастополе имеют многодетные семьи (в очереди их 117), реабилитированные жертвы политических репрессий (17 человек) и люди, пострадавшие от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС (один человек).

Михаил Развожаев сообщил, что правительство продолжит анализировать земельный фонд и определять земли, которые можно предоставить льготникам. Так, право на получение дачного участка без очереди имеют жители осажденного Севастополя. К этой категории относится около 1000 человек, недавно они получили федеральный статус ветеранов Великой Отечественной войны. Развожаев пообещал, что для них также найдут участки.

Тем временем

В Севастополе разгорелся скандал вокруг строительства домов для детей-сирот на улице Кокчетавской. Жители соседних домов выступили против уплотнительной застройки, которая началась буквально под их окнами, на месте недавно снесенных гаражей. Люди обеспокоены тем, что строительная техника будет ездить по дворам, где и так не развернуться, а земельные работы без укрепления склона могут угрожать соседним домам и вызвать обвалы. Вдобавок выяснилось, что подрядчик приступил к работам, не дождавшись завершения инженерных изысканий.

- Много вопросов у жителей домов на этой улице: как будет заезжать техника, как будет организована жизнь, там узкие дворы, - сказал Михаил Развожаев, беседуя с гражданами на местном ТВ. - Не самое лучшее место. Это, как ни крути, точечная застройка, против которой мы боролись последние два года.

По его словам, чиновники выбрали этот участок, чтобы сэкономить на подведении коммуникаций и уложиться в бюджет на покупку квартир для сирот. А чтобы успеть в срок, приступили к строительству, хотя изыскания еще не завершены.

- Мы подаем другим застройщикам дурной пример, - признал глава города. - Люди ожидали, что на месте гаражей будет территория общего пользования. Но предлагается строить еще дома. Это непопулярно и не совсем продуманно.

Губернатор сообщил, что строительство домов для детей-сирот могут перенести на другой участок - в районе проспекта Победы. Его планировали предоставить инвестору для парка аттракционов, однако площадь позволяет разместить и жилые дома. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.