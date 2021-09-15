В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V"

Белорусские медики дали высокую оценку российскому препарату против коронавирусной инфекции. Вакцина "Спутник V", подтвердили в среду в Министерстве здравоохранения РБ, продемонстрировала эффективность против COVID-19 на уровне 97,2 процента при вакцинации населения республики. Этот результат получен "на основе данных более 860 тысяч человек, которые получили прививку обоими компонентами вакцины", - уточнили в отраслевом ведомстве.

Эксперты пояснили, что в почти десятимиллионной стране план мероприятий по вакцинации предусматривает последовательное включение в кампанию отдельных контингентов населения и взаимодействие заинтересованных республиканских органов и общественных организаций.

Кроме того, полученные при исследовании пациентов данные, констатируют специалисты, подтверждают высокую безопасность "Спутника V". Во-первых, у вакцинированных отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации, а главное - не зарегистрированы случаи смерти, связанные с применением вакцины.

Дело в том, поясняют эксперты, что "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. Впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход "гетерогенного бустирования", в основе которого лежит использование двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Кроме того, безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях уже на протяжении двух десятилетий.

Кстати, в Минздраве напомнили, что именно республика стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало "Спутник V" и стало применять его для массовой вакцинации населения. Для этого Российский фонд прямых инвестиций и партнеры осуществили технологический трансфер, который позволил осуществить локализацию промышленного производства российской вакцины белорусским предприятием "Белмедпрепараты".

Уже в апреле этого года вакцина "Спутник V", произведенная в Беларуси, получила одобрение Министерства здравоохранения страны. Кроме того, в Синеокой, уточняют новостные порталы, зарегистрирована и однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".